После вчерашнего массированного обстрела РФ две ГЭС получили "значительные поражения" и были выведены из эксплуатации.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

"На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", - говорится в сообщении.

Какие именно ГЭС были поражены, не уточняется.

Напомним, что 8 мая ночью РФ нанесла ракетный удар по энергетике Украины.

Вчера на Кременчугской ГЭС аварийно сбросили воду.

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