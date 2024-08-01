Украинский эксперт по дронам Сергей Бескрестнов "Флеш" показал фото обломков нового российского удешевленного дрона "Гербера".

В этих дронах нет взрывчатки, его цель, по мнению эксперта, заставить украинское ПВО тратить на их сбитие боеприпасы.

"Фанера, пенопласт обычный GPS, полетный контроллер. Все максимально простое и дешевое", - комментирует он.

При том некоторые такие дроны упали сами после того, как у них закончилось топливо.

Напомним, вчера Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки РФ сбили все 89 ударных БПЛА типа "Шахед".

Позже в ГУР подтвердили, что вчера ночью Украину атаковали "отвлекающие" дроны для истощения ПВО.

"В этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика", - сообщил представитель разведки Андрей Юсов.

Война в Украине идет уже 890-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

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