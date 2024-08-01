Восьмой апелляционный административный суд Львова восстановил подозреваемого в коррупции Михаила Головко в должности председателя Тернопольского облсовета и обязал выплатить ему 591 тысячу гривен зарплаты за время вынужденного прогула.

Как сам Головко рассказал в комментарии украинскому СМИ, заседание суда состоялось сегодня.

Своим решением суд удовлетворил иск чиновника о возобновлении в должности и выплате зарплаты за время вынужденного прогула, поданный на решение Тернопольского окружного административного суда от 18 марта.

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский сообщил журналистам, что о результатах суда в учреждении знают, но ждут полного текста решения.

"Пока нет официального решения суда, комментировать востановление Михаила Головко в должности главы Тернопольского областного совета не будут", - сказал Яворский.

Напомним, 26 июня прошлого года НАБУ заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В июле 2023-го САП подала в ВАКС ходатайство об отстранении Головко, но суд отказал. А в октябре Головко сняли с должности сами депутаты во время сессии облсовета. Это решение депутаты поддержали единогласно.