Депутаты Тернопольского областного совета уволили председателя Михаила Головко, которого буквально сегодня восстановил в этой должности Восьмой апелляционный административный суд Львова.

Об этом свидетельствует трансляция заседания совета.



Увольнение Головко единогласно поддержали все подавшие голоса 40 депутатов, при этом против не выступил ни один.

Напомним, 26 июня прошлого года Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании главы Тернопольского облсовета. Тогда сообщалось, что это произошло при передаче взятки, которую Головко и еще несколько человек требовали у бизнесмена, занимавшегося волонтерством. Деньги вымогали за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

В июле 2023-го Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд ходатайство об отстранении Головко, но суд в этом отказал. Однако в октябре Головко сняли с должности сами депутаты во время сессии облсовета. Это решение депутаты тоже поддержали единогласно.

1 августа Львовский административный суд восстановил Головко в должности главы Тернопольского областного совета. И даже постановил выплатить ему более полумиллиона гривен за вынужденные прогулы.