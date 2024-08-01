Российский оппозиционер Леонид Волков заявил, что сейчас происходит тот самый обмен, по которому должны были отпустить из колонии и выдать Алексея Навального.

Об этом Волков написал в соцсети Х.

"Да, это тот самый обмен, в рамках которого — как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу Алексей Навальный", — сообщил Волков.

В конце февраля, вскоре после смерти политика в колонии, организация Навального ФБК публично объявила, что велись переговоры о его обмене. Факт переговоров об обмене Навального признал даже президент Владимир Путин: он заявил, что готов был отдать заключенного оппозиционера на Запад "при условии, чтобы он не возвращался".

"Мы скоро сможем обнять Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, Илью Яшина и Вадима Останина, и многих других. Это правильный и честный повод для радости (к тому же когда их так мало). Но это все равно будет радость со слезами на глазах", — также написал Волков.

Между тем газета The Wall Street Journal подтвердила освобождение осуждённого в России журналиста этого издания Эвана Гершковича. Он находится на свободе, сообщает редакция.

The Wall Street Journal раскрыла и неизвестные подробности подготовки обмена заключенными. По информации издания, чиновники Белого дома, американские дипломаты и сотрудники ЦРУ объездили всю Европу и Ближний Восток в поисках дружественных правительств, готовых освободить находящихся у них под стражей российских шпионов в обмен на американцев, удерживаемых Кремлем.

Президент Джо Байден примерно за час до того, как 21 июля оповестил о том, что выбывает из президентской гонки, позвонил премьер-министру Словении. Словения предоставляла двух осужденных российских шпионов для обмена, чтобы добиться помилования, необходимого для осуществления сделки.

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Турцию, чтобы встретиться там со своим коллегой и окончательно согласовать логистику обмена.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал BBC исторический обмен заключёнными, состоявшийся в Анкаре. По его словам, в аэропорту были обменяны 26 граждан из семи стран: США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, были переданы России. По данным Эрдогана, Россия отдала 13 заключённых в ФРГ и три в США.

Кроме того, Белый дом подтвердил освобождение американцев Уилана и Гершковича, российских оппозиционеров Курмашевой и Кара-Мурзы.

После шумихи в прессе и официальных заявлений с Запада поступило первое подтверждением обмена из Москвы. ФСБ заявила, что в РФ вернули 8 человек, которые содержались в заключении в странах НАТО, а также двоих детей.

"Вернувшиеся на Родину россияне обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ", - заявили в ФСБ.

"При обмене все участвующие стороны полностью выдержали договоренности", - сказал "РИА-Новости" источник в одной из российских спецслужб.

Затем в Кремле заявили, что Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Николаса Уилана, Кевина Викторовича Лика, Эвана Гершковича, Демури Ильича Воронина, Владимира Викторовича Кара-Мурзы, Алсу Хамидовны Курмашевой, Лилии Айратовны Чанышевой, Вадима Валерьевича Останина, Ксении Владиславовны Фадеевой, Александры Юрьевны Скочиленко, Ильи Валерьевича Яшина, Андрея Сергеевича Пивоварова и Олега Петровича Орлова.

Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, говорится в сообщении Кремля.

Путин также поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за "жест доброй воли" и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера.

"Страна" подробно рассказывала, что известно об обмене, который называют историческим событием.