Озвученная Владимиром Зеленским инициатива о проведении референдума в случае, если соглашение о прекращении войны в Украине будет подразумевать территориальные потери, не противоречит Конституции.

Более того, провести референдум будет в таком случае прямой обязанностью власти, что четко прописано в Основном законе страны.

"Исключительно всеукраинским референдумом решается вопрос об изменении территории Украины", – гласит статья 73.

Таким образом, данная норма делает возможной изменение территории страны, если за это проголосуют на референдуме большинство граждан.

Напомним, вчера в интервью французской газете Le Monde Зеленский допустил проведение референдума касательно того, как должна окончиться война с Россией, поскольку вопрос о территориальной целостности Украины не может решать только президент.

"Вы должны понимать, что любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами в мире без украинского народа", - заявил он.

Между тем Украина в этом году хочет провести второй саммит лидеров, чтобы проложить путь к прекращению боевых действий.