Соединенные Штаты признали избранным президентом Венесуэлы оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенным Штатам и, что самое главное, венесуэльскому народу становится ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", - сообщается на сайте Госдепа.

По данным центризбиркома Венесуэлы, победителем стал действующий президент Николас Мадуро.

Отметим, что эта ситуация практически зеркально повторяет историю предыдущих президентских выборов, когда США признали победителем не Мадуро, а его оппонента Гуайдо, что не помешало Мадуро впоследствии управлять страной.

Как мы писали, в Венесуэле начались массовые протесты и столкновения после победы на выборах действующего президента Николаса Мадуро. Сам Мадуро заявил о попытке "фашистского и контрреволюционного переворота".

Также Мадуро косвенно обвинил в организации протестов Соединенные Штаты.

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