В сообщения Телеграм можно будет добавлять медиафайлы после их опубликования.

Внедрение очередных обновлений популярного приложения представил в своём телеграм-канале его основатель Павел Дуров.

Кроме отмеченного, Дуров анонсировал появление возможности просматривать время редактирования сообщения, а также появление пяти улучшений в виртуальных подарках и трёх – для хештегов.

Остальных деталей грядущих обновлений в Телеграм он пока не раскрыл.

Напомним, в Телеграм ожидают появление нового видеоплеера, который приблизит мессенджер к YouTube.

Разработчики платформы объявили конкурс, по условиям которого, автор лучшего предложения получит 50 тысяч долларов. Уточняется, что программа должна воспроизводить и видеозаписи, и аудиодорожки.

Среди основных требований разработчики называют работоспособность на iOS 12 и более поздних версиях, поддержку HLS-стриминга и автоматическую настройку качества ролика в зависимости от скорости интернета у конкретного пользователя.

Новый программный продукт должен будет заменить нынешний AVPlayer и работать внутри приложения без перехода в сторонние браузеры.

Ранее Дуров анонсировал изменения в Телеграм для улучшения имиджа мессенджера.