"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным. Письма отсылают по адресам, указанным в системе "Резерв+" или реестре "Оберег".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью "Украинскому радио".

"Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД, которые мы доставляем", – рассказал Смилянский.

По его словам, уже передано в доставку более 20 тысяч повесток, они доставляются и сегодня.

"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберег", – сказал чиновник.

Он добавил, что иногда встречается адрес, находящийся на оккупированной территории, куда доставить письмо невозможно.

"Даже есть адрес – Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку", - отметил директор "Укрпочты".

Напомним, большинство мужчин, не обновивших учетные данные до 16 июля, ищут с помощью "Укрпочты" или адресного оповещения.

Между тем сегодня Кабмин уточнил процедуру вручения заочных повесток. Отправленные по почте заочные повестки должны приходить рекомендованными письмами с пометками "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".