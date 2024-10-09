Отправленные по почте заочные повестки должны приходить рекомендованными письмами с пометками "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Такое требование прописано во вчерашнем постановлении Кабинета министров №1147.

Как сказано в документе, если адресат не забирает повестку, с почты ему могут позвонить по имеющемуся номеру телефона или положить в его почтовый ящик сообщение о поступлении письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если за три дня человек все равно не приходит за посланием, почта делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", ставит подпись, печать и в течение дня возвращает повестку обратно в ТЦК.

При вручении почтового отправления с пометкой "Вручить лично", внутреннего заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК" адресат должен подтвердить получение своей подписью, указать свою фамилию и инициалы или имя и фамилию. В случае нежелания адресата засвидетельствовать подписью отказ от получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК" работник почты должен сделать отметку "Адресат отказался" и не позднее следующего рабочего дня вернуть его отправителю.

После этого повестка будет считаться врученной.

Ранее Кабмин сократил срок явки в ТЦК после получения повестки с 14 дней до 7-10.

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