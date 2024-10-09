Нынешней осенью исполнилось ровно 10 лет с момента запуска проекта "Европейский вал", более известного в народе как "Стена Яценюка" - по имени тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, который и был главным инициатором проекта.

"Стена" была призвана защитить границу Украины от вторжения России. На нее было выделено более 1,5 млрд гривен. Вокруг "Стены" возникло большое количество коррупционных скандалов, связанных с воровством средств на строительстве.

В феврале 2022 года, когда вторжение России началось, наличие какой-либо "Стены" на украинско-российской границе в сводках боевых действий не упоминалось.

"Стена Яценюка" стала поводом для многочисленных мемов в украинских соцсетях. Как, впрочем, и многие фразы экс-премьера вроде "кули в лоб" или же его разговора с Юлией Тимошенко после освобождения ее из тюрьмы.

Напомним, весной 2020 года сообщалось, что "Стену Яценюка" на границе с Россией будут строить до 2025 года.

Также мы писали, что за два месяца до войны Кабмин принял новую программу обустройства госграницы вместо "Стены Яценюка" за 36 миллиардов.