Украинские военные, которые вышли на границу с РФ в Харьковской области, сделали фото знаменитой "стены Яценюка", на которую было потрачено более 2,5 млрд гривен.

Забор на снимках стоит фактически нетронутый, лишь немного погнутый в одном месте. Таким образом стена, которую начали строить в 2015 году, не сдержала россиян ни при вторжении в Украину, ни при стремительном отводе войск. Похоже, они ее просто объехали.

Напомним, что за два месяца до войны Кабмин принял новую программу обустройства госграницы вместо "Стены" Яценюка за 36 миллиардов.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.