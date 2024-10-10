В четверг, 10 октября, в Украине идет 960-й день войны с Россией.

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10 октября

12:18 В Николаеве был повторный прилет по тому же месту, сообщает ОВА.

Людей успели вывезти с места.

12:08 Воздушная тревога в Киеве.

11:49 Сообщают о взрыве в Николаеве.

11:42 Момент прилета "Шахеда" в Кривом Роге.

Пострадала пятиэтажка, у нее частично разрушены крыша и лестничная клетка.

11:37 Воздушные силы сообщают, что ночью по Украине были выпущены 8 ракет.

Об их сбитии ничего не сообщается, но были поражены гражданские объекты и критическая инфраструктура в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.

Также были сбиты 41 "Шахед" из 62. Некоторые до сих пор летают по Украине.

11:32 Верховная Рада приняла в целом законопроект, позволяющий привлекать в украинскую армию иностранцев как офицеров, а не только как солдат и сержантов.

Об этом сообщает нардеп Гончаренко.

10:33 В Черновцах женщины пытаются отбить из бусика ТЦК мужчину, которого задержали под подъездом.

Его дочь пишет, что мужчина является ее единственным опекуном.

10:27 Еще кадры пожара на российском аэродроме в Адыгее после атаки дронов.

ЦПД сообщает, что был уничтожен склад горюче-смазочных материалов.

В районе объявлена эвакуация.

10:17 В Полтаве нет света и воды в семи микрорайонах из-за аварии на электросети, сообщили в водоканале.

Движение троллейбусов было временно остановлено.

Напомним, что вчера в области ракеты повредили промышленный объект.

9.46 Нардеп Марьяна Безуглая подтвердила поражение Patriot в Днепропетровской области, видео которого вчера опубликовала РФ.

"Еще один поврежденный "Патриот", и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности", - пишет нардеп.

Она обвиняет Сырского, что он "усугубил дегенеративность высшего военного управления", говорит об ответственности Зеленского за него и призывает президента отправить главкома в отставку.

9.41 В Одесской области уже 7 жертв после вчерашней атаки по портовой инфраструктуре, сообщает ОВА.

Утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта.

9.35 В Кривом Роге после ночной атаки дронов повреждена пятиэтажка и разрушен объект коммунальной инфраструктуры, сообщают местные власти.

9.25 В европейской прессе идут противоречивые сигналы о том, готова ли Украина к остановке войны по линии фронта.

Итальянская газета Corriere Della Sera пишет, что такая готовность у Зеленского есть - в обмен на «некоторые западные обязательства».

Издание анализирует текущий визит украинского президента в Европу, где он посетит ключевые столицы - Берлин, Париж и Рим. И пишет, что украинский президент «готов к прекращению огня вдоль текущей линии - без признания новой официальной границы».

Взамен он требует гарантий безопасности от США по образцу Японии, Южной Кореи и Филиппин. А европейцев он хочет убедить «дать заверения в быстром вступлении в Европейский Союз».

При этом испанская газета El Mundo пишет противоположное - что Зеленский не намерен отступать от своей «формулы мира», которая подразумевает полный вывод российских войск на границы 1991 года.

Во время визита в Хорватию «Зеленский и другие украинские лидеры категорически повторили, что они не примут другой мирный план». Украинский президент уточнил, что его «план победы» имеет целью «заставить Россию сесть за переговоры на киевских условиях», пишет El Mundo.

Для этого «Зеленский просит в своем плане, среди прочего, немедленного приглашения вступить в НАТО и большого количества оружия» (напомним, итальянская газета выше писала о другом формате - не вступление в НАТО, а лишь аналогичные гарантии от США).

Насколько реально приглашение Украины в НАТО, мы анализировали здесь.

8.31 В Дружковке Донецкой области был удар по зданию техникума, пишут местные паблики.

Оно расположено в центре города. Сообщают о сильном пожаре.

8.20 В Николаеве вчера вечером был ракетный удар по инфраструктурному объекту.

Об этом заявил мэр города Сенкевич.

По его словам, предварительно попали две авиационные ракеты. Был пожар, которые локализовали.

8.16 Россия осенью 2022 года была готова применить ядерное оружие по Украине, если потери РФ на поле боя станут «катастрофическими».

Об этом пишет в своей книге американский журналист-инсайдер Боб Вудворд.

Он рассказывает. что начальники генштабов США и России в этот период поговорили по телефону.

Когда Марк Милли спросил Валерия Герасимова, какие условия необходимы для применения Россией ядерного оружия, Герасимов ответил, что одно из них — «право использовать тактическое ядерное оружие в случае катастрофических потерь на поле боя».

Милли ответил ему, что «ни одно из этих условий не наступит», цитирует книгу Вудворда журнал Foreign Policy.

8.01 В российской Адыгее объявили эвакуацию поселка Родниковый рядом с Майкопом.

Ранее паблики сообщали о прилете дронов по соседнему аэродрому "Ханская".

Судя по кадрам, в районе аэродрома что-то горит.

Минобороны РФ сообщило о сбитии 92 украинских БПЛА. Из них 47 - над Краснодарским краем и 15 - над акваторией Азовского моря.

7.55 Сообщают о взрывах в Кривом Роге.

7.41 Российские паблики пишут о налёте дронов на военный аэродром "Ханская" в республике Адыгея (РФ).