Разворачивается конфликт между Офисом президента и изданием "Украинская правда", принадлежащем близкому к западным структурам бизнесмену Томашу Фиале.

"Украинская правда" заявила о "системном давлении со стороны Офиса президента".

Издание озвучивает в адрес власти такие обвинения:

блокирование спикеров от власти по общению с журналистами УП и участию в мероприятиях;

давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с УП;

"откровенно эмоциональное общение президента Владимира Зеленского с журналистом УП Романом Кравцем" (на видео);

предложение Томашу Фиале о продаже медиа-активов.

УП также заявляет, что конкретно советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин спускает "запреты" для силовиков и чиновников на общение с журналистами издания.

Глава парламентского комитета по свободе слова Юрчишин обратился в Офис генпрокурора и Нацполицию для проверки этой информации.

Напомним, что информация о проблемах у собственника "Украинской правды" Томаша Фиалы ходит ещё с конца прошлого года.

23 декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввел в силу два решения СНБО в отношении 51 человека и 134 компаний.

При этом ряд изданий, со ссылкой на источник, близкий СНБО, сообщили, что несколько предприятий, попавших под санкции, аффилированы с компанией Arricano Real Estate РLC, в которой одним из совладельцев является Томаш Фиала (мажоритарный владелец - эстонец Хиллар Тедер, который был партнером Фиалы по ряду бизнес-проектов).

Параллельно в украинских медиа, в том числе и в эфире подконтрольного Офису президента телемарафона, прошла информация о том, что Arricano до сих пор работает в Крыму.

Фиала выступил с заявлением, подтвердив, что является миноритарным акционером Arricano, но отрицая тот факт, что эта компания ведет деятельность на аннексированном полуострове.

В январе для Фиалы прозвучал ещё один тревожный звонок - был задержан близкий к нему инвестбанкир Мазепа, что также было воспринято как очередной сигнал от украинской власти владельцу "Украинской правды".

На фоне всего этого прошли слухи, что против Фиалы (а также против принадлежащих ему изданий) на основании обвинений по поводу бизнеса в Крыму, будут введены санкции СНБО.

Пока эти слухи не подтвердились, но, с учетом последних заявлений "Украинской правды", можно предположить, что напряжение в отношениях Фиалы и Банковой сохраняется.