Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, продана с молотка. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области.

Данные о продаже предприятия появились на сайте публичных закупок Prozorro.

Аукцион выиграла компания "Цемин Украина" азербайджанского бизнесмена Насиба Хасанова, которая предложила за актив 3,94 млрд грн. Стартовой была цена в 3,90 млрд грн.

"Цемин Украина" была единственным участников торгов.

Сегодня Кабинет министров утвердил решение о продаже государственного пакета акций ОГХК.

Хасанов стал известен в Украине после того, как в 2019 году его компания купила у российской МТС украинский мобильный оператор "Водафон".

Кто стоит за Хасановым, существуют разноречивые сведения. Некоторые СМИ связывают его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

О том, что комбинат в октябре продадут, власти объявили летом.

Ранее мы рассказывали, что бывший завод "Большевик" продали за 1 429 017 000 грн компании "Дженерал комерс".