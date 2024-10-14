В этом году Нобелевская неделя прошла с 7 по 14 октября. Объявлены лауреаты всех премий.

На получение Нобелевской премии мира в этом году выдвинули 286 кандидатов, сообщает Нобелевский комитет.

7 октября лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ученые Виктор Эмбрас и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роль в посттранскрипционной регуляции генов.

8 октября Нобелевскую премию по физике получили Джон Гопфилд и Джефри Хинтон.

Их наградили за открытия и изобретения в области машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей.

9 октября Нобелевскую премию по химии получили Дэвид Бекер "за вычислительный дизайн белка", а также Демис Хассабис и Джон М. Джампер за прогнозирование сложных структур белков.

10 октября Нобелевскую премию по литературе за 2024 год получила южнокорейская писательница Хан Ган.

"За ее интенсивную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни", - говорится в сообщении премии.

11 октября Нобелевскую премию мира вручили японской организации Nihon Hidankyo

За "усилие по созданию мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда больше не должно использоваться" – сообщается на сайте премии.

14 октября Нобелевскую премию 2024 года по экономике вручили Дерону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону "за исследование того, как формируются институты и влияют на процветание".

Напомним, букмекеры считали президента Владимира Зеленского фаворитом среди номинированных в этом году на Нобелевскую премию мира.