Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье. Им вручили награду за изучение электронов и природы света.

Об этом сообщает пресс-служба международной премии.

Это вторая Нобелевская премия, врученная в этом году.

Напомним, вчера в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Первыми лауреатами стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Они получили премию за открытие по модификациям нуклеотидных основ, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и российский оппозиционер Алексей Навальный входят в список фаворитов букмекеров на получение Нобелевской премии мира.

Лауреат премии мира будет объявлен в пятницу в Норвегии.

В этом году уже известно, что среди номинантов оказались шведская эко-активистка Грета Тунберг, ее коллега-эколог Ванесса Накате, заключенный в тюрьму российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.

Также мы сообщали, что Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий.