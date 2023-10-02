Сегодня, 2 октября, в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Объявлены первые лауреаты Нобелевской премии этого года.

Премию по физиологии и медицине 2023 года получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытие по модификациям нуклеотидных основ, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Во вторник объявят обладателя премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. Лауреат премии мира будет объявлен в пятницу в Норвегии.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и российский оппозиционер Алексей Навальный входят в список фаворитов букмекеров на получение Нобелевской премии мира.

В этом году уже известно, что среди номинантов оказались шведская эко-активистка Грета Тунберг, ее коллега-эколог Ванесса Накате, заключенный в тюрьму российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза и китайский протестующий Пэн Лифа.

В Норвежском нобелевском комитете сообщают, что всего в списке находятся 305 кандидатов, из них 212 физических лиц и 93 организации.

Напомним, что в прошлом году премию получили белорусский активист Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал" и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".