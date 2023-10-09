Нобелевскую премию по экономике получила 77-летняя Клаудия Голдин из Гарвардского университета за теорию, по которой в низких доходах женщин виновны их мужья.

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Более 20 лет исследовательница анализировала неравенство в доходах между мужчинами и женщинами в США.

Главный вывод Голдин состоит в том, что женщины работают меньше времени, поэтому и зарабатывают меньше. А мужчины постоянно берутся за "жадную работу" ("greedy work") с высокой нагрузкой и оплатой. Чем чаще мужчины занимают такие должности, тем больше женщинам приходится сидеть дома. В низких доходах женщин виновны не столько предприниматели, то есть их начальство, сколько мужья. Они часто запрещают жёнам соглашаться на высокие должности и хорошо зарабатывать, отводя им заботу о домашнем очаге.

"Мужчины - важная часть проблемы равенства. Они контролируют двери не столько компаний, сколько собственных домов", - заявила Голдин.

Премия по экономике имени Альфреда Нобеля закрывает нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения всех Нобелевских премий, кроме премии мира, состоится 10 декабря в Стокгольме. В этот же день в Осло пройдет награждение премией мира. В 2023 году ее лауреатом стала правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади.

Ранее лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье. Им вручили награду за изучение электронов и природы света.

А Нобелевскую премию по химии дали за открытие и синтез "искусственных атомов". Они применяются в современных средствах отображения информации, светодиодных лампах и при хирургических операциях. Лауреатами стали Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов.