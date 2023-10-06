Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади.

Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета Норвегии.

В мае 2016 года Мохаммади в Иране приговорили к 16 годам тюремного заключения за создание и руководство правозащитным движением, которое выступает за отмену смертной казни и права женщин.

"Ее отважная борьба стоила ей огромных личных потерь. В общей сложности правительственный режим арестовывал ее 13 раз, пять раз осуждал и приговорил в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. В настоящее время Мохаммади также находится в тюрьме", — говорится в комментарии к награждению.

Ранее были объявлены первые лауреаты Нобелевской премии этого года. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытие по модификациям нуклеотидных основ, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

Мы также сообщали, что Нобелевскую премию по химии дали за открытие и синтез "искусственных атомов". Они применяются в современных средствах отображения информации, светодиодных лампах и при хирургических операциях. Лауреатами стали Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов.