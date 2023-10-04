Нобелевскую премию 2023 по химии получил россиянин, а также два американца. Все трое работают в США.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов награждены за открытие и синтез квантовых точек, также известных как "искусственные атомы".

Они применяются в современных экранах, светодиодных лампах и при хирургических операциях.

Екимов - еще советский химик, лауреат Госпремии СССР, работавший до 1999 года в Санкт-Петербурге, но после переехавший в США для работы в частной фирме.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физике 2023 года вручили за изучение электронов и природы света.

Также мы писали о том, что Зеленский и Навальный входят в число фаворитов букмекерских компаний на получение Нобелевской премии.

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