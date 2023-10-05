Нобелевскую премию по литературе 2023 присудили норвежскому писателю Юну Фоссе.

Об этом сообщает пресс-служба международной премии.

"За новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое", - сообщает Нобелевский комитет.

Вчера Нобелевскую премию 2023 по химии получил россиянин, а также два американца. Все трое работают в США. Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов награждены за открытие и синтез квантовых точек, также известных как "искусственные атомы".

Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юилье. Им вручили награду за изучение электронов и природы света.

Напомним, 2 октября в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя, где были объявлены первые лауреаты Нобелевской премии этого года. Премию по физиологии и медицине 2023 года получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытие по модификациям нуклеотидных основ, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.

В рамках Нобелевской недели осталось объявить имена обладателей еще двух премий. 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 9 октября станет известно, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году.