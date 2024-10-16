Писатель Асеев решил уволиться из армии после расформирования батальона из-за потерь
Писатель и журналист Станислав Асеев, проведший два года в тюрьме в "ДНР" и ушедший в 2024 году добровольцем на фронт, решил уволиться из ВСУ.
По словам Асеева, причина его решения – расформирование батальона, в котором он служил, из-за потерь. Оставшиеся в живых люди будут переведены в различные подразделения.
Сам Асеев пытался перевестись в подразделение ГУР, но не получилось.
"У меня был вариант продолжить служить непонятно с кем и непонятно под каким командованием. Или мог воспользоваться нормой закона и уволиться из ВСУ из-за того, что был в плену", – рассказал Асеев.
Напомним, в 2017 году Асеев, который работал в Донецке под псевдонимом для издания "Радио Свобода", был арестован "ДНР" и провёл в тюрьме два года. Был освобожден по обмену в 2019 году.
О пребывании в тюрьме он написал книгу "В изоляции", за которую получил Шевченковскую премию.
Как мы сообщали, в мае текущего года Асеев получил контузию на фронте.
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