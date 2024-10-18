В сети появилось видео последних секунд главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара перед гибелью.

Соответствующий ролик опубликовали телеграм-каналы.

Перед смертью раненый главарь ХАМАС Синвар бросил палку в дрон ЦАХАЛ, который его обнаружил.

Затем, по словам одного из бойцов израильской армии, Синвар был застрелен снайпером выстрелом в голову.

Ранее израильская армия заявила о гибели Синвара в секторе Газа. Отмечалось, что в здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников.

Напомним, Яхья Синвар - уроженец сектора Газа и один из основателей боевого крыла ХАМАС. Он провел более 22 лет в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году во время обмена 1 027 палестинских заключенных на израильского солдата Гилада Шалита, захваченного в заложники палестинскими радикалами в 2006 году. В 2017 году Синвар стал лидером ХАМАС в секторе Газа, а в начале августа был избран новым главой политбюро всей организации. На этом посту он сменил Исмаила Ханию, который был убит в Тегеране 31 июля.

Как мы писали, Хания погиб в результате взрыва бомбы, заложенной заранее в гостевом доме в Тегеране, где он остановился.