В Белом доме еще в 2022 году поняли, что "застряли" в войне в Украине.

Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда "Война", где публикуются частные разговоры американских политиков.

Сообщается, что в ноябре 2022 года между президентом США Джо Байденом и его советником Джейком Салливаном состоялся разговор, который касался перспектив конфликта.

"Если мы не выгоним Россию из Украины полностью, то в какой-то мере позволим Путину добиться желаемого. А если удастся выгнать - рискуем ядерной войной. Путин не позволит выгнать себя отсюда без применения ядерного оружия. Так что мы застряли. Слишком большие успехи - ядерка, слишком малые - непонятные долгосрочные последствия", - передает Вудворд слова Байдена.

Таким образом наиболее желанным исходом войны для руководства США является либо добиться от Путина согласия на заморозку конфликта, либо дождаться, чтобы что-то сломалось в самой России, говорится в книге, которую цитирует издание "Бабель".

Ранее из книги стало известно, что США опасались ядерного удара РФ на фоне ее поражений в Украине осенью 2022 года.

Также из книги Вудворда стало известно, что Джо Байден говорил о том, что его предшественник Барак Обама, при котором он был вице-президентом, "прое@ался" с Украиной в 2014 году.