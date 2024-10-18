В Украине минимальное пособие по безработице с 1 октября выросло с 2500 до 3600 гривен для некоторых категорий населения.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Нововведение касается:

людей, не имевших 7 месяцев страхового стажа в течение года до получения статуса безработного и получавших до повышения 1500 гривен;

людей, которые работали не менее 7 месяцев перед наступлением безработицы и получали до повышения 2500 гривен;

внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов о страховом стаже и получавших до повышения 2500 гривен.

В целом минимальный размер пособия по безработице остался неизменным – 1 500 гривен. Такую помощь получают люди младше 35 лет без страхового стажа, а также уволенные за серьезные нарушения.

В правительстве напомнили, что во время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а лицам предпенсионного возраста - не более 360 календарных дней.

Ранее Верховная Рада утвердила масштабное повышение налогов. В частности, военный сбор для наемных работников увеличился с 1,5% до 5%.

При этом у государства нет средств, чтобы повысить зарплаты учителям.