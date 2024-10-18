Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову).

Об этом сообщает ведомство, пишут российские телеграм-каналы.

В сентябре стало известно, что против Монеточки возбудили уголовное дело о нарушении закона об "иностранных агентах". В столичной прокуратуре обосновали необходимость возбудить дело против певицы тем, что она, несмотря на штрафы, продолжает распространять в соцсетях материалы без указания на то, что находится в реестре "иностранных агентов".

Минюст РФ включил Гырдымову в этот список в январе 2023 года. Поводом для такого решения было указано то, что певица "осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны - Украины" и "высказывалась против "специальной военной операции".

Ранее в России объявили в розыск иностранных журналистов, побывавших в занятых ВСУ районах Курской области.

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Накануне президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки на войну с Украиной. Между тем служащий ВСУ высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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