Онлайн-библиотека "Флибуста" продолжит свою работу, несмотря на смертельное заболевание своего создателя.

Об этом администратор ресурса информирует на сайте библиотеки.

В обновлении поста блога, где анонсировалось закрытие ресурса, появилось сообщение, где сказано, что сервера "Флибусты" оплачены, и сайт будет продолжать работать дальше.

Ранее говорилось, что у администратора пиратской библиотеки нашли опухоль мозга и госпитализировали.

"Флибуста" была создана 8 октября 2009 и позиционировала себя как "независимый библиотечный ресурс", где можно было читать и скачивать бесплатно множество книг.

Напомним, Медведев призвал россиян скачивать в сети пиратский контент, чтобы разорить "всякие нетфликсы".

"Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них", – посоветовал он гражданам, комментируя исчезновение, в частности, некоторой западной музыки из онлайн-сервисов в России.

Как мы сообщали, в России хотят узаконить нелегальные трансляции фильмов.

"Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта", – писал Медведев в Telegram.