В Судане сбит грузовой самолет Ил-76, в котором предположительно находились россияне.

Об этом сообщает посольство РФ.

"Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента", - сказано в заявлении диппердставительства.

В соцсетях публикуют видео и фото с места крушения и документами членов экипажа. Один из них - это российский паспорт на имя Антона Селиванова, другой — удостоверение Виктора Гранова, главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, которая базируется в ОАЭ и связана с Киргизией. На удостоверении также написано "Международный аэропорт Манас" - это главный международный аэропорт Киргизии.

На месте крушения также была обнаружена инструкция по безопасности киргизского грузового перевозчика New Way Cargo Airlines, чьи самолеты, по данным журналистов, базируются в ОАЭ и участвуют в перевозках оружия через аэропорт Амджарасс в Чаде.

По данным российских медиа, экипаж сбитого в Судане самолета летел на помощь другому воздушному судну Объединенных Арабских Эмиратов, которое получило повреждения при посадке в провинции Судана Западном Кордофане.

Российский самолет перевозил запасные части и инженеров, чтобы починить эмиратское судно, но по ошибке был сбит Силами быстрого реагирования Судана в Северном Дарфуре. Об этом заявило само суданское вооруженное формирование.

Ранее в Средиземном море потерпел крушение самолет ВВС США. В результате погибли находившиеся на борту пять американских военных.

Также мы сообщали, что на юге Франции потерпел крушение небольшой туристический самолет, в результате чего погибли четыре человека.