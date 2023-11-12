В пятницу, 10 ноября в Средиземном море потерпел крушение самолет ВВС США. В результате погибли находившиеся на борту пять американских военных.

Об этом сообщает официальная газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на Европейское командование США (EUCOM).

Отмечается, что инцидент произошел при дозаправке над Средиземным морем.

"Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", - говорится в сообщении.

В Пентагоне уточнили, что инцидент не связан с какими-либо враждебными действиями. Также в Минобороны США заявили о начале расследования, которое должно установить причины крушения самолета.

EUCOM не уточняет, какой именно самолет потерпел крушение, но, как отмечает Stars and Stripes, основным военным самолетом-заправщиком, действующем в регионе, является Boeing KC-135 Stratotanker.

Напомним, ранее в США в Южной Каролине нашли обломки разбитого истребителя F-35B Lightning II, который пропал 17 сентября.

Также мы рассказывали, что в прошлом году новейший истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море после неудачной попытки сесть на палубу авианосца. Американский пилот катапультировался из падающего самолёта и выжил.