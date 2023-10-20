Российские Telegram-каналы сообщают об аварии военно-транспортного самолета РФ Ил-76МД в аэропорту Гиссар возле столицы Таджикистана Душанбе.

По данным пабликов, самолет сгорел, экипаж не пострадал.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее мы писали, что летом в Калининградской области РФ при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, весь экипаж погиб. Сообщалось, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в безлюдной местности без боекомплекта. По предварительным данным, "причиной стала техническая неисправность".

Перед этим в РФ на Алтае рухнул вертолет Ми-8, погибли шесть человек, семеро пострадали. По словам очевидцев, при заходе на посадку около села Тюнгур судно зацепилось за провода и рухнуло. Предварительно, в вертолете находились туристы.

В России в последнее время часто происходят авиакатастрофы с военными и гражданскими бортами. Напомним, в начале июля на Камчатке рухнул российский истребитель МиГ-31 во время выполнения планового учебного полета над Авачинским заливом.