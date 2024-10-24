Главе российского МИД Сергею Лаврову наступили на ногу во время встречи представителей стран БРИКС в Казани.

Видео инцидента публикуют местные телеграм-каналы.

Главный дипломат России сидел во втором ряду, когда за спиной Владимира Путина и перед сидящей делегацией чиновников прошёл какой-то человек, наступив ему ногу Лаврова.

Известный острыми высказываниями Сергей Лавров что-то сказал вслед обидчику, и эти слова заставили улыбаться помощника российского президента Юрия Ушакова, который сидел рядом.

Напомним, как стало известно, после общественных протестов, спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь Лаврова, прибывшую на свадьбу.

По информации телеканала Mtavari Arkhi, женится брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится Лаврову зятем. Свадьбу решили справить в комплексе Kvareli Lake Resort. По этой причине два дня гостиница была закрыта для местных постояльцев и готовилась к приему россиян.

Ранее, из-за бойкота на G20 Лавров досрочно покинул саммит.

О том, что глава российского дипломатического министерства досрочно покинул встречу, проходившую на Бали, сообщил немецкий журнал Spiegel. При этом отмечается, что на российский дипломат успел провести несколько двусторонних встреч с главами МИД других стран.