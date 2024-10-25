СБУ и Нацполиция разоблачили 19 администраторов и корреспондентов телеграм-каналов, которые "пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ, снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в том числе представителях ТЦК".

Об этом говорится в Фейсбуке спецслужбы.

Больше всего задержанных в Хмельницкой области: там заблокировали деятельность сразу 14 человек, "публично призывавших военнообязанных уклоняться от мобилизации". Они публиковали места пребывания и маршруты перемещения военкомов и полиции. Контент они распространяли через десятки групп в Телеграме и Вайбере.

В Киеве были задержаны четыре жителя столицы, которые публиковали в чатах телеграм-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории области. Для маскировки они создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего уклониста, который сам скрывался от призыва и агитировал в своем телеграм-канале последовать его примеру.

Пятеро задержанных получили подозрения по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Луцке дали пять лет администратору телеграм-канала, писавшего о местах раздачи повесток.

СБУ регулярно блокирует подобные паблики и привлекает к ответственности их авторов.