В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Видео
Сегодня утром в центре Киева прорвало трубу с горячей водой. На улице Большой Васильковской машины едут через клубы пара.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и "Киевтеплоэнерго".
Паблики пишут о неудачном начале отопительного сезона.
По улице течет горячая вода и поднимается пар.
В "Киевтеплоэнерго" сообщают, что утечку на улице Большой Васильковской локализовали.
"Сегодня около 7 утра по ул. Большая Васильковская, 84 произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Напомним, с 14 октября в столице начался отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.
Ранее мы писали, что Трипольская тепловая электростанция в Киевской области не будет участвовать в этом отопительном сезоне.
ТЭС была разрушена в ходе массированной ракетной атаки россиян в апреле и перед началом отопительного сезона пребывает в нерабочем состоянии.
Кроме того, Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после российских обстрелов.