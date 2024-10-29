Сегодня утром в центре Киева прорвало трубу с горячей водой. На улице Большой Васильковской машины едут через клубы пара.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и "Киевтеплоэнерго".

Паблики пишут о неудачном начале отопительного сезона.

По улице течет горячая вода и поднимается пар.

В "Киевтеплоэнерго" сообщают, что утечку на улице Большой Васильковской локализовали.

"Сегодня около 7 утра по ул. Большая Васильковская, 84 произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Напомним, с 14 октября в столице начался отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города.

Ранее мы писали, что Трипольская тепловая электростанция в Киевской области не будет участвовать в этом отопительном сезоне.

ТЭС была разрушена в ходе массированной ракетной атаки россиян в апреле и перед началом отопительного сезона пребывает в нерабочем состоянии.

Кроме того, Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после российских обстрелов.