Польское издание Onet сообщило, что народный депутат Николай Стефанчук, брат спикера Верховной Рады, заявил, что президентские выборы в Украине состоятся через 6-9 месяцев.

В статье говорится, что на уточняющий вопрос, закончится ли к этому времени война, как требует Конституция, он ответил утвердительно. И заявил, что закончится она выходом Украины на границы.

"Россия возвращает все территории, которые она захватила с 2014 года, включая весь Донбасс и Крым, и выплачивает репарации", - приводит слова Стефанчука издание.

Сообщается, что на замечание, что такой сценарий сейчас кажется "нереальным", он ответил: "Абсолютно нет".

В свою очередь нардеп Стефанчук отрицает, что сказал польскому журналисту в ресторане Хмельницкого о проведении выборов в Украине через 6-9 месяцев.

"Это абсолютная и откровенная ложь. Я ни разу не ужинал ни в одном ресторане с этим "журналистом". Пока в Украине введено военное положение, никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов быть не может", - заявляет Стефанчук.

Он говорит, что против него в СМИ "началась лживая информационная атака".

Напомним, на днях глава Офиса президента Андрей Ермак заявил снова, что выборы пройдут сразу после окончания войны.