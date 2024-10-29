Народный депутат Елена Шуляк в ближайшее время может уйти с поста председателя партии "Слуга народа". Эту информацию, циркулирующую в последние дни по провластным Telegram-каналам, подтвердил "Стране" источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа".

"Думаю, она уйдет. Правда, непонятно, это произойдет на этой неделе или позже", - сказал источник.

По его словам, пока нет ясности, кто может сменить Шуляк в этом кресле.

"Как всегда, все упирается в кандидатуру сменщика. Тех, кто сам хотел бы возглавить партию, не хочет Офис президента. А те, кого хотел бы ОП, отказываются. Есть модель, что пока у партии не будет председателя. В его отсутствие руководить будет политсовет, который возглавляет Арахамия (глава парламентской фракции СН Давид Арахамия - Ред.)", - добавил источник.

Он напомнил, что решение об уходе Шуляк с председательского поста еще должен утвердить съезд партии.

Шуляк возглавила СН 15 ноября 2021 года. Согласно уставу партии, срок полномочий не должен превышать двух лет. 14 декабря 2023 года на внеочередном съезде политсилы ее переизбрали председателем. То есть если Шуляк все-таки уйдет с поста, это будет почти на год раньше срока.

Как говорят источники "Страны" во фракции "Слуга народа", главная причина возможного ухода Шуляк - потеря доверия к ней Офиса президента из-за ее поддержки Александра Кубракова, которого, как писала "Страна", ещё весной уволили с поста вице-премьера и министра инфраструктуры после того, как он серьезно сблизился с американским посольством "через голову" Банковой, что вызвало сильное недовольство в ОП. Вскоре после увольнения Кубраков вместе с экс-главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом создал благотворительный фонд "We bild Ukraine", в котором некоторые наблюдатели увидели прообраз будущей новой, ориентированной на западные структуры, партии. По слухам, к ней может присоединиться и Шуляк. Впрочем, в комментариях прессе все упомянутые лица опровергают наличие таких планов.

Источник "Страны" также утверждает, что Шуляк может покинуть и должность главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Заменит ее Безгин (народный депутат от СН Виталий Безгин, сблизившийся с Банковой - Ред.)" - говорит источник.

Собеседники "Страны" в комитете подтверждают, что у Шуляк серьезно испортились отношения с коллегами по фракции.

"На прошлой неделе у нас не состоялось заседание в Zoom, потому что не подключились именно "слуги". Скажем так, нейтральные члены комитета подождали минут 15 и отключились. Этот конфликт между Шуляк и остальными "слугами" заметен уже месяца полтора", - рассказал член комитета, не состоящий во фракции СН.

Еще один источник напомнил, что разговор о назначении Виталия Безгина председателем комитета начался незадолго до замены предыдущего главы Андрея Клочко на Шуляк.

"Была же идея, что возглавит комитет именно Безгин. Но Шуляк тогда его переиграла. И Безгин сейчас пытается использовать в свою пользу ситуацию с возможным увольнением Шуляк с поста главы партии", - сказал народный депутат от СН.

"За два последних года Виталий показал, что он командный игрок. Например, в случае с противодействием Кличко (мэр Киева Виталий Кличко, у которого сложные отношения с Банковой - Ред.) или в случае со снятием Кубракова", - отметил источник во власти.

Впрочем, процедура позволяет Елене Шуляк побороться хотя бы за руководство своим комитетом, который довольно высоко ценится во внутрипарламентских раскладах.

"Если она (Шуляк - Ред.) сама не подаст заявление (об уходе с председательской должности - Ред.), ее увольнение может затянуться из-за процедуры", - сказал источник.