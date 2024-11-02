В Украине отсутствует питьевая вода, если считать по стандартам Евросоюза.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко в интервью "Украинским новостям".

"Европейский Союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды – только техническая", – рассказала представитель МОЗ.

По её словам, в случае такого развития событий тарифы на воду снизятся, поскольку техническая вода стоит дешевле. Это приведет к уменьшению доходов в госбюджет.

Напомним, после начала военной операции на территории РФ в Курской области загрязнилась река Десна, которая питает водой в том числе Киев.

"Киевводоканал" закупил для очистки воды 120 тонн активированного угля и установил дополнительные боновые заграждения. Также применяются специальные реагенты.

Ранее в реке Сейм под Сумами зафиксировали массовый мор рыбы.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.