В Луцке на стенах Кафедрального собора святой Троицы ПЦУ изобразили на фресках волынских бизнесменов.

Репортаж об этом публикует городское издание "Мисто.медиа".

На фресках изображены бизнесмены-строители Виктор Чернуха и Леонтий Иванишин, владелец агропредприятия "Вилия" Евгений Дудка и другие.

Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук рассказал, что первые изображения были созданы им ещё полгода назад.

Вместе с тем, мастер признал, что отдельные фрески меценатов "вызвали противоречивые отзывы", поэтому их пришлось переделать.

По его словам, список меценатов для изображения в качестве рекомендации предоставлял руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Всего в списке были 12 человек.

После поднявшегося скандала прокомментировали ситуацию и бизнесмены, запечатленные на фресках. Они уверяют, что не давали согласия на использование своих лиц на церковных изображениях.

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