Пользователи видеосети ТикТок высмеивают новый закон, по которому украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении.

Тема про закон стала за последние 24 часа одним из самых популярных трендов украинского сегмента ТикТок.

Пользователи обыгрывают ситуацию, когда простым украинцам светит наказание за обычное хранение дров.

Закону также посвятил отдельную песню Клавдий Петрович, который ранее записал кавер на песню Святослава Вакарчука по поводу облав ТЦК на концерте "Океана Эльзы".

Тем временем народный депутат Юрий Камельчук пытается успокоить народ и заявляет, что штрафы за дрова грозят только тем, кто рубит и крадёт дрова в больших объёмах. И что полиция с проверками по домам ходить не будет.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла закон, согласно которому украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении. Адвокат рассказывал, что если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, за это грозит от 34 000 гривен штрафа, вплоть до пяти лет лишения свободы. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.

Также мы писали, что в Украине в 50 раз повысили штраф за сбор ягод и грибов.

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