В Минсоцполитики назвали сроки, когда переселенцы в Украине получат субсидию на аренду жилья
С середины января внутренние переселенцы в Украине смогут получить субсидию на аренду жилья.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
На субсидию могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, которые платят за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ).
Также арендодатели, которые сдают жилье ВПЛ, смогут получить компенсацию части налога на доходы и военный сбор - деньги придут на карту.
Для этого нужно иметь типичный договор об аренде, который будет опубликован в электронной форме.
Минсоцполитики не уточняет, имеет ли значение область, где переселенец снимает жилье.
Напомним, что недавно Кабмин принял постановление, что субсидию смогут получить ВПЛ, живущие именно в прифронтовых областях.
Ранее в Минсоцполитики объяснили украинцам, как в упрощенном порядке оформить жилищную субсидию. Заявитель может подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
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