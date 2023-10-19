В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили условия начисления жилищных субсидий на стартовавший в стране отопительный сезон.

Разъяснение опубликовано на правительственном портале.

Так, домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами Пенсионного фонда Украины в октябре будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней. Право таких домохозяйств на получение жилищной субсидии не пересматривается, оно определено в мае 2023 года на период до апреля 2024 года включительно.

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I – II кварталы 2023 года в соответствии с нормами порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета министров от 22.07.2020 №632. При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется, говорится в разъяснении.

Если граждане, не получавшие жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся по ее назначению в период до 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года, подытожили в ПФУ.

Напомним, летом Кабмин принял постановление, которое упростит процедуру обращения украинцев за жилищной субсидией и обеспечит быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Перед этим в Украине возникли сложности с назначением субсидий, поскольку половина компаний, предоставляющих коммунальные услуги, и ОСМД не зарегистрировались на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.