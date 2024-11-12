Премьер-министр Японии Ишиба Шигеру задремал во время голосования за своё переизбрание.

Об этом пишут местные издания Kuodo News и Japan Times, видео с заседания публикуют политические телеграм-каналы.

Как говорится в заметках, во время заседания парламента, где решался его выход на второй срок, Шигеру ненадолго заснул.

"Если он действительно спал, это свидетельствует о его заметном отсутствии напряжения", – прокомментировал лидер главной оппозиционной партии Йосихико Ноду.

Ранее президент США Джо Байден объяснил своё неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом тем, что он чуть не уснул после долгих долгих перелётов.

Как известно, за этим последовали отказ Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке и проигрыш нового кандидата от демократической партии Камалы Харрис.

Также мы публиковали видео как нардеп от "Слуги народа" Игорь Васылив задремал на заседании Верховной Рады.

На кадрах, сделанных журналистом Александром Гончаровым, видно, что депутат спит полулёжа, а потом открывает глаза и трёт лицо.

В комментариях к видео Васылив написал, что он "скучал, а не спал", но ему не поверили.