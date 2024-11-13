Украина "почистит свою нацию, свой генофонд" за счет выезда граждан за границу - как в Европу, так и в Россию.

Об этом в интервью телеведущей Маричке Падалко заявил 25-летний боец "Азова" с позывным Арн, месяц назад освобожденный из российского плена.

По его словам, не каждая мать готова, чтобы ее ребенок был героем - защитником родины, как это было "во времена Древней Греции и освободительной борьбы в Украине". Поэтому многие родители вывозят своих детей за границу.

"У нас очень большое количество населения в Украине. Поэтому мы почистим свою нацию, свой генофонд. Они выедут — нам от этого будет лучше. Мы будем в более тесном круге. Люди, которые нас предали, они отойдут на территории Российской Федерации, люди, которые не предали, а просто хотят для себя лучшей жизни, поедут за границу и будут жить там. А мы останемся тут украинцами, которые будут дальше строить эту страну", - заявил Арн.

Год назад депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила рассмотреть идею лишить гражданства тех, кто уехал за границу от мобилизации и не вернулся.

А на днях глава патронатной службы "Ангелы Азова" Елена Толкачёва призвала людей, не желающих воевать, отказаться от паспорта Украины.