Несколько канадских органов власти выступили против публикации имен 900 предполагаемых нацистских военных преступников из дивизии СС "Галичина", опасаясь, что это может подстегнуть российскую пропаганду и навредить Украине, а также создать угрозу безопасности выживших ветеранов СС.

Об этом пишет газета Globe and Mail.

Она сообщает, что несколько дней назад библиотека и архивы Канады (LAC) отказались по запросу публиковать секретный отчет, содержащий имена предполагаемых нацистских военных преступников, которые обосновались в стране после Второй мировой войны. С запросом обратились The Globe and Mail и еврейская организация B’nai Brith.

Представитель LAC Ричард Провеншер заявил, что решение об отказе предоставить отчет "было основано на опасениях относительно риска нанесения ущерба международным отношениям".

LAC поддержали несколько правительственных департаментов, включая Министерство юстиции и Министерство международных отношений. Среди высказанных опасений была опасность того, что отчет будет использован российской пропагандой для подрыва Украины.

"Приехав в Канаду, члены дивизии СС "Галичина" смогли обрести иммунитет от своих преступлений, поскольку комиссия Дешена не использовала определение военных преступников Нюрнбергского трибунала, а скорее ограниченное определение, принятое в Канаде", - прокомментировал решение властей юридический советник B’nai Brith Дэвид Мэйтас.

Он добавил, что "идея о том, что публикация имен членов дивизии каким-то образом поможет россиянам во вторжении на Украину, является извращенной".

"Молчание вместо того, чтобы помочь Украине и навредить России, имеет противоположный эффект", — также сказал он.

Решение раскритиковал и старший директор по политике и защите прав человека Хайме Кирцнер-Робертс.

"Нам действительно нужно беспокоиться о безопасности нацистов, многих из которых больше нет в живых? Обнародование документов наконец-то даст канадцам возможность увидеть доказательства самостоятельно и отделить обвинения от фактов", — заявил он.

"В отчете, видимо, действительно большие сенсации, учитывая это решение продолжать скрывать правду", – в свою очередь, отметила доктор Кэтрин Чаттерли, основатель и директор Канадского института по изучению антисемитизма.

Основатель и председатель Канадской сети по борьбе с ненавистью Берни Фарбер добавил: "Мы заслуживаем иметь полную и фактическую историю этих пособников нацистов, которые жили среди нас".

Напомним, год назад в Канаде во время визита Владимира Зеленского произошел резонансный скандал. В канадский парламент пригласили ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньку, где ему аплодировали все собравшиеся, включая Зеленского и премьера Канады Джастина Трюдо.

После этого СМИ затопила волна негатива, возмутились еврейские организации и власти Польши. Посол Польши потребовал извинений за появление в парламенте Канады ветерана дивизии "Галичина".