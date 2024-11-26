Чиновницу одесской мэрии Наталью Смертенюк, которая обматерила и побила водителя маршрутки, суд освободил от ответственности и объявил ей устное замечание.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда Одессы.

Суд считает, что Наталья Смертенюк совершила деяние, которое не имеет большой общественной опасности, а ее действиями не причинен какой-либо значительный вред гражданским интересам.

Поэтому на основании ст.22 КУпАП Киевский райсуд постановил освободить Смертенюк от административной ответственности в силу незначительности правонарушения и ограничиться устным замечанием.

Напомним, одесские паблики показали видео конфликта женщины и водителя автобуса. В нецензурных выражениях она требовала у шофера остановить на вокзале. В итоге пассажирка начала бить водителя прямо во время движения автобуса, после чего тот остановил маршрутку.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад во Львове женщина забросала камнями водителя маршрутки, который попросил ее оплатить проезд.

Также мы писали, что в Ровенской области пассажиры маршрутки устроили массовую драку из-за сидячего места.