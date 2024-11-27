В среду, 27 ноября, в Украине идет 1008-й день войны с Россией.

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8.43 В Крыму масштабная воздушная тревога. Местные паблики пишут о работе ПВО в районах Сак, Евпатории, Севастополя и Керчи.

8.37 «За десять дней минус 500 человек». Украинский военный рассказал о потерях ВСУ в Торецке Донецкой области.

По словам командира роты беспилотников Андрея Онистрата, люди «исчезли» во время ротации - когда 95-ю бригаду в городе меняли на 150-ю.

В момент ротации в тыл 95-й бригады вошли до полутора сотен россиян. Командование бригады, которая должна была ее сменить, послало на позиции четыре бронемашины, которые должны были проехать мимо захваченных позиций.

«Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. И они пропали», - сообщил Онистрат.

На второй день «ситуация повторяется». «Короче, десять дней минус 500 человек», - рассказал военный, подразумевая, что эти люди погибли или попали в плен.

8.08 В Киеве после падения обломков "Шахеда" пострадали два человека в Днепровском районе.

Как сообщает городская военная администрация, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры.

7.44 Байден до своего ухода хочет получить от Конгресса еще 24 миллиарда долларов для военных поставок Украине.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico. Такой запрос он негласно направил в Конгресс. Сумма нужна для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен направленных Киеву.

Обращение Байдена могут рассмотреть в декабре. Правда, в случае утверждения, на украинском поле боя помощь скажется лишь в отдаленной перспективе.

Как говорят источники, Белый дом рассчитывает, что $16 млрд конгрессмены согласятся выделить на восполнение американских запасов. А еще $8 млрд - по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она не предусматривает быстрой отправки помощи с военных складов. По этой программе Пентагон заключает контракты с производителями на производство оружия для Украины.

Politico оценило шансы на согласие Конгресса с этим запросом Байдена как «небольшие».