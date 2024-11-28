Представители администрации президента США не восприняли как серьёзные угрозы Путина после удара "Орешником" по Днепру, но эксперты полагают, что на применение западных дальнобойных ракет Кремль может отреагировать более жестко, чем на пересечение других "красных линий", пишет The New Yorker.

"Люди здесь не были так уж встревожены, - сказал представитель администрации Байдена о запуске Россией ракеты "Орешник". - Мы просто пожали плечами".

Издание полагает, что, "скорее всего", Путин откажется от дальнейшей эскалации, а вместо этого смирится с новой реальностью (использование западных ракет для ударов по РФ) и приспособится к ней.

Однако, как пишет The New Yorker, возможен и иной вариант ("эта логика верна до тех пор, пока не станет неверной").

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги, также считает, что в этот раз "все может быть иначе".

"Может показаться, что это решение (удары ракетами по РФ - Ред.) не столь значимо: У Украины не так много этих ракет - они не так уж сильно меняют общую картину. Но в Москве это видят не так. Для Путина это действительно стратегический переломный момент. С этим решением Украина становится плацдармом для того, что Путин считает ударами НАТО по российской территории. По его мнению, сегодня Курск, завтра Москва", - считает Становая.

Решение разрешить удары дальнего радиуса действия, похоже, пробудило опасения Путина по поводу эскалации.

"Если это не прекратится сейчас, - сказал источник в российском оборонном ведомстве, - то почему бы западным странам не направить на поле боя военных советников? А после этого на очереди могут оказаться регулярные войска".

Тем временем, как пишет издание, Байден и чиновники его администрации смотрят на календарь и пытаются понять, что они еще могут предложить Украине. Помимо изменения политики в отношении дальних ударов, администрация теперь будет поставлять противопехотные мины.

Военный эксперт Кофман говорит: "похоже, что сейчас наступает время, когда администрация Байдена предпримет множество действий, которым она ранее сопротивлялась, чтобы попытаться избежать передачи войны на траекторию окончательного упадка". Кофман сравнил шквал нынешней активности Белого дома с "человеком, нажимающим все кнопки в лифте, а затем выходящим на своем этаже".

При этом, как пишет издание, использование Украиной ATACMS и других ракет дальнего радиуса действия на территории России вряд ли сильно изменит текущую траекторию военного конфликта - Украина неуклонно теряет позиции, а боевой дух и боеготовность войск страдают.

"Это может замедлить русских, но не кардинально", - сказал украинский военный источник о ракетах. Нынешние проблемы украинских военных в основном связаны с тем, что Кофман назвал "основами": "мобилизация, обучение, создание и управление новыми формированиями, командование и управление".

Ранее мы выяснили, почему посольства западных стран прекратили работу в Украине накануне удара "Орешником" по Днепру, а также о том, что Путин меняет условия применения ядерного оружия, под которые может попасть и война в Украине.