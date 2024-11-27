Винницкий суд приговорил к восьми годам лишения свободы народного депутата Украины V–VII созывов от "Партии регионов" Олега Царева, который после Майдана в 2014 году перешел на сторону РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Царева признали виновным в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины).

В Украине у него будет конфисковано все имущество на 460 миллионов гривен:

земельный участок площадью 0,15 га в Киевской области;

квартира в Днепре;

объекты недвижимого имущества в аннексированном Крыму (гостиничный и санаторный комплексы, общежития, производственные помещения, хозяйственные постройки).

Также правоохранители выявили денежные переводы за охрану принадлежащих экс-нардепу музея-усадьбы и санатория в Ялте. Деньги были переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

Напомним, 27 октября прошлого года на Царева было совершено нападение около его дома в Ялте.

Он выжил после покушения, а в ФСБ заявили, что задержали стрелявшего в него гражданина.