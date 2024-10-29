В РФ приговорили к 25 годам лишения свободы экс-главу украинской Федерации Шотокан карате-до Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве командира подлодки "Краснодар".

Об этом сообщают российские СМИ.

Он гражданин Украины и России.

Напомним, Станислава Ржицкого застрелили во время пробежки в июле 2023 года. В мужчину выпустили несколько пуль - они попали в спину и грудь. Ржицкий скончался на месте, стрелявший сбежал.

Позже в России по подозрению в убийстве Ржицкого задержали 64-летнего Денисенко. Заявлялось, что у него нашли пистолет с глушителем.

По версии российского следствия, Денисенко сделал это по заданию украинских спецслужб. Хотя капитан второго ранга ушел в отставку еще в 2021 году и работал в мэрии Краснодара.

На суде мужчина также заявил, что совершил убийство по заказу Украины.

Напомним, в октябре в Брянской области РФ убили начальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова.

По данным ГУР, он причастен к ракетным ударам по торговому центру "Амстор" в Кременчуге летом 2022 года, когда погибли 22 человека, и по дому в Днепре в январе 2023 года, когда погибли 46 человек, среди них 6 детей.