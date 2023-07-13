В России арестовали экс-главу украинской Федерации шотокан карате-до Сергея Денисенко. Его подозревают в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и бывшего командира подлодки Станислава Ржицкого.

В российских пабликах появилось видео, на котором Денисенко на допросе сознался в убийстве - якобы по заданию украинских спецслужб.

Также российские СМИ приводят якобы заявление украинца о том, что перед задержанием он планировал уехать в Швейцарию, так как "там жена и дети". Еще он якобы заверил, что ему "ничего" не обещали за убийство Ржицкого.

Денисенко — президент Федерации шотокан карате-до Украины SKIF, заслуженный тренер Украины, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель восьмого дана и черного пояса.

Российские паблики пишут, что клуб SKIF, президентом которого являлся Денисенко, регулярно собирал средства для помощи ВСУ.

Последняя фотография с ним в соцсетях клуба датирована 18 октября прошлого года и была опубликована в контексте открытия чемпионата по карате-до в Украине. По данным телеграм-каналов, Денисенко проживал в Буче Киевской области.

Также российские телеграм-каналы сообщают, что после предполагаемого убийства Ржицкого Денисенко преодолел путь в 185 км из Краснодара в Туапсе, где планировал пересидеть на съемной квартире. При этом отмечается, что Денисенко поехал в Туапсе не случайно: предположительно, в этом городе проживает его 28-летняя дочь.

Напомним, на днях в российском Краснодаре был застрелен замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. По предварительным данным, в мужчину выпустили несколько пуль - они попали в спину и грудь. Ржицкий скончался на месте. Сам стрелявший сбежал.

В РФ заявили, что основной версией убийства военного стал заказ украинских спецслужб. ГУР Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве Ржицкого, не комментируя информацию о своей причастности к нему.

Отметим, киллер мог отслеживать маршрут бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого по приложению для бега.

Позже в России по подозрению в убийстве Станислава Ржицкого задержали 64-летнего Денисенко. У задержанного нашли пистолет с глушителем.